انت الان تتابع تفاصيل خبر تعليق السفر إلى المملكة لـ 20 دولة من بينها مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً بخصوص تعليق السفر إل المملكة بعض دول العالم نتيجة استمرار جائحة كورونا، وبحسب ما تطبقه المملكة العربية السعودية من إجراءات وقائية صارمة لمنع تفشي كوفيد 19 بالمملكة فأصدرت عدداً من القرارات الجديدة كإجراء احترازي ووقائي.

واس تعلن تعليق السفر إلى المملكة بداية من يوم 3 فبراير 2021

أعلنت وكالة الأنباء السعودية بياناً منقولاً على لسان مصدراً مسؤول في وزارة الداخلية بخصوص منع السفر إلى بعض من الدول بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفق للإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة بالمملكة وبالتزامن مع الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء وانتشاره فإن المملكة تعلق السماح بالدخول إليها بصورة مؤقتة.

تعليق السفر إلى المملكة من 20 دولة من بينها مصر والإمارات

وأوضح البيان أن المملكة قررت تعليق الدخول إليها لغير المواطنين والممارسين الصحيين وعائلاتهم والدبلوماسيين لفترة مؤقتة للقادمين من بعض الدول وهي :

جمهورية الأرجنتين دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية ألمانيا الاتحادية الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إندونيسيا، إيرلندا الجمهورية الإيطالية جمهورية باكستان الإسلامية جمهورية البرازيل الاتحادية الجمهورية البرتغالية المملكة المتحدة جمهورية تركيا جمهورية جنوب أفريقيا مملكة السويد الاتحاد السويسري جمهورية فرنسا الجمهورية اللبنانية جمهورية مصر العربية جمهورية الهند اليابان

ويتضمن القرار أيضاً دخول أي أفراد من دول أخرى قد توجهوا إلى أي من الدول السابقة خلال مدة أربعة عشر يوماً قبل دخولهم إلى أراضي المملكة كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار الفيروس، ويسمح بالدخول للممارسين الصحيين وعائلاتهم والمواطنين السعوديين والدبلوماسيين بحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير 2021 من الساعة 9 مساء.