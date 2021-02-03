السعودية تحظر دخول المواطنين القادمين من 20 دولة ابتداء من الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق السماح بدخول القادمين إلى المملكة من 20 دولة مؤقتًا، حيث يسرى القرار على جميع المواطنين من غير الدبلوماسيين وعائلاتهم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وشمل قرار المملكة دخول المواطنين دول "الأرجنتين وباكستان والهند واليابان ولبنان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا والإمارات وأمريكا ومصر وتركيا وألمانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا"، وذلك ضمن القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا. وبحسب القرار، يسرى قرار دخول القادمين للبلاد بدءًا من يوم غد الأربعاء.

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