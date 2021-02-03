البيت الأبيض: تغييرات جذرية فى سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمر بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التى طرحها سلفه، دونالد ترامب، ما سيؤدى إلى "تغييرات جذرية" فى سياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الرئيس سيلقى كلمة حول سياسة الولايات المتحدة الخارجية الخميس المقبل.





وقالت ساكى، فى مؤتمر صحفى أوردته قناة الحرة الأمريكية، إنه سيتم تشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر فى طلبات اللاجئين ومن يأتون على الحدود بطريقة يعامل الناس فيها إنسانية.

وتابعت: "أفعال الإدارة السابقة نلغيها ونعمل كل ما نستطيع لصالح عائلات المهاجرين، نقوم بتقييم الضرر الذى ألحقته سياسات الإدارة السابقة فى ملف الهجرة، ونريد أن نضع ضوابط تعامل الناس بطريقة إنسانية وأخلاقية".

وبشأن جهود محاربة وباء كورونا، أكدت ساكى أن البيت الأبيض قرر زيادة توزيع اللقاحات بنسبة 5% من خلال إيصال اللقاحات إلى 40 ألف صيدلية.

وبعد يوم من مناقشة مقترح للجمهوريين بتخفيض الحزمة الاقتصادية الجديدة إلى 618 مليار دولار بدلا من 1.9 تريليون دولار اقترحها بايدن، قالت ساكى إن الرئيس رحب بتبادل الأفكار مع الجمهوريين لتحسين حزمة الإنقاذ لفائدة الأمريكيين، ووصفت اللقاء بالحضارى والبناء ويجب أن ينخرط الديمقراطيون والجمهوريون، مشيرة إلى فجوة بين ما تم طرحه ومقترح الجمهوريين.

وأضافت أن الرئيس الأمريكى، يعتقد أن المتزوجين يحصلون على مئة ألف دولار أو أقل فى السنة كإعانة ويجب أن يحصلوا على شيك أو أعانة، لكن الجمهوريون لا يريدون ذلك، مشيرة إلى أن سبع الأمريكيين لا يتوفر لهم الطعام، مؤكدة أن الرئيس بايدن حريص على إقرار حزمة المساعدات للأمريكيين فى أسرع وقت.

وأكدت ساكى أن فريقًا من الأمن القومى يعكف على مراجعة سياسات الولايات المتحدة تجاه روسيا بناء على عدد من الملفات المهمة، حيث أدانت الحكم على المعارض البارز أليكسى نافالنى واعتقال الآلاف من الروس خلال الأسبوعين الأخيرين، مطالبة بإطلاق سراح نافالنى وجميع الموقوفين، قائلة "تجرى مراجعة مستمرة أعلن الأسبوع الماضى من قبل فريق الأمن القومى وسنحدد بعدها التطورات الواجب اتخاذها.