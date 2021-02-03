البيت الأبيض يعلن تأجيل خطاب بايدن بشأن السياسة الخارجية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت بحسب "روسيا اليوم": "بايدن سيزور وزارة الخارجية يوم الخميس لإلقاء خطاب حول استعادة دور أمريكا فى العالم".
وأفادت قناة "NBC TV" الأمريكية، نقلا عن مصدر فى الإدارة الرئاسية، أن "بايدن يعتزم إلقاء خطاب حول رؤيته للسياسة الخارجية، وكذلك التوقيع على عدد من المراسيم فى مجال السياسة الخارجية".
وعلقت إدارة الرئيس الأمريكى الجديد عددا من صفقات الأسلحة إلى دول أخرى، فيما أشارت وزارة الخارجية إلى أن "التعليق مرتبط بعمليات التسليم والمعاملات غير المكتملة فى قطاع الدفاع".
وأوضحت الخارجية أن "الأمر يعود إلى حاجة القيادة الجديدة لتقييم مثل هذه المعاملات، وهو إجراء شائع عندما تبدأ إدارة جديدة مهام عملها".
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