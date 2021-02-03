أمريكا تسجل 125.735 إصابة مؤكدة و 1.876 حالة وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26.160.210 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 441.831 وفاةً.

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