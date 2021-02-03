نشرة أخبار العالم| السعودية تغلق حدودها أمام 20 دولة.. أمريكا تحسم موقفها من التدخل العسكري في ميانمار.. والحريري يجري زيارة إلى مصر

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا إلى المملكة من 20 دولة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أنها لا ترى حاجة إلى تدخل الجيش الأمريكي في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك.