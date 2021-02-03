شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا إلى المملكة من 20 دولة.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أنها لا ترى حاجة إلى تدخل الجيش الأمريكي في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا نتوقع الآن حلًا عسكريًا لما يجري هناك في ميانمار".
في أول ظهور له عقب تعرضه لمحاولة تسميم، تجول الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، التقى سعيد، الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين، حيث ناشدوه بحل البرلمان، مطالبين إياه بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصادر لها بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيتوجه إلى مصر، صباح اليوم الأربعاء.
ولم تكشف القناة، أي تفاصيل عن الزيارة المحتملة، أو أي المسؤولين المقرر أن يلتقى الحريري بهم.
قضت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، أمس الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.
وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.
أعلن القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي دافيد جوفرين، أن تل أبيب تتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب خلال شهرين.
وقال جوفرين في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إنه تم الاتفاق بين البلدين وحاليا يتم التشاور حول الإجراءات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار العالم| السعودية تغلق حدودها أمام 20 دولة.. أمريكا تحسم موقفها من التدخل العسكري في ميانمار.. والحريري يجري زيارة إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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