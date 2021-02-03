نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاظمي يعلق على مقتل "والي الجنوب" في "داعش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن مقتل "والي الجنوب" في تنظيم "داعش" جاء "وفاء لدماء الشهداء".

وكتب على "تويتر": "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح".

وأضاف، أن "صباح هو المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب. قواتنا الأمنية رفعة رأسنا. عاش العراق".