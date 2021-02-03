السعودية تعلن منع دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر وعدة دول عربية وأجنبية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أن المملكة قررت منع دخول مواطني 20 دولة إلى المملكة العربية السعودية، باستثناء بعض الفئات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على مواطنيها من خطر تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة النوع المتحور منه والذي يجتاح أغلب دول العالم حالياً، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها كافة دول العالم لمواجهة خطر تلك الجائحة سواء بإعطاء مواطنيها لقاح لتقوية مناعة المواطنين، ومن بين الدول التي أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدم دخول مواطنيها إلى أراضي المملكة العربية السعودية مصر والإمارات العربية المتحدة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021.

السعودية تعلن منع دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر والإمارات :-

نشرت وكالة الأنباء السعودية قرار وزارة الداخلية السعودية بشأن منع دخول مواطني 20 دولة إلى أراضي المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من الساعة ال9 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 وهذه الدول العشرين هي :-

جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ، اندونيسيا، إيطاليا، أيرلندا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، فرنسا، لبنان، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، الهند، اليابان .

وتضمن القرار بأنه لن يسمح بدخول المملكة من مواطني تلك الدول، ماعدا الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأشارت وزارة الداخلية بأنه بالنسبة للمواطنين السعوديين المتواجدين على أراضي تلك الدول والدبلوماسيين والممارسين الصحيين سيتم دخولهم وفق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة السعودية.

من جهة أخرى فقد أعلنت شركة مصر للطيران بأنها سوف تستمر في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين والجنسيات الأخرى من السعودية إلى مصر أثناء فترة التعليق الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية.