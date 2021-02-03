برلين تفرض ارتداء الكمامة داخل السيارات
تعتزم مقاطعة برلين الألمانية فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة في إطار مكافحة جائحة كورونا على أن يستثنى من هذا الإجراء قاطنوا المسكن الواحد إن كانوا في سيارتهم.
وجاء ذلك وفقا لما قررته حكومة الولاية يوم الثلاثاء حسبما أعلنه ميشائيل مولر عمدة المدينة.
وقال مولر إنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، وأشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في برلين تراجعت "ونحن على طريق جيدة لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر".
وتقرر ارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي المواصلات العامة، وتسري القواعد الجديدة أيضا على التجمعات وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وسيتم تعديل المرسوم الحالي للحماية من العدوى وفقا لهذا.
المصدر: د ب أ
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