السعودية تشدد على نهجها الثابت فى الحفاظ على وحدة الأراضى العربية وسيادتها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي: "إن المجلس اطلع على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية"، مجددًا ما أكدته المملكة فى كلمتها لمجلس الأمن الدولى فى جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضى العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أى مساس يهدد استقرار المنطقة.

وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء السعودى شدد على "النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها فى مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطينى للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002".

وأوضح أن مجلس الوزراء السعودى، أشاد بالجهود الأمنية فى التصدى لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود فى حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.

وتابع وزير الإعلام قائلاً: "إن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلى والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائى فى المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التى تحققت فى التصدى لجائحة كورونا".