أول وزير مثلى.. الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين بوتيجيج وزيرًا للنقل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الأمريكية، وافق المجلس بأغلبية 86 صوتًا ضد 13 صوتًا على تعيين بيت بوتيجيج، وهو رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، إضافة إلى أنه أول وزير أمريكى معروف بأنه من المثليين جنسيًا يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.
وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب، إضافة إلى المساعى لضمان سلامة وسائل النقل فى مواجهة جائحة كوفيد19.
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