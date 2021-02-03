هيئة الأركان الأمريكية تفشل فى الاتصال بجيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول للوكالة يوم الثلاثاء تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال مارك ميلى لم يتمكن من الاتصال بجيش ميانمار.

وجاءت محاولات التواصل الفاشلة من جانب ميلى بعد أن احتجز جيش ميانمار زعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سو كى وآخرين فى وقت مبكر يوم الاثنين ردا على "تزوير الانتخابات".

وأشارت "رويترز" إلى أن جيش ميانمار يتمتع بعلاقات قوية مع الصين ولا يتفاعل كثيرا مع الجيش الأمريكى.