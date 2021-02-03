ماكرون يتعهد بتوفير لقاح كورونا لجميع الفرنسيين في هذا الموعد

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوفير لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" لجميع الفرنسيين بحلول نهاية صيف 2021.

وقال ماكرون- في سلسلة تغريدات على تويتر-: "جميع المواطنين البالغين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.. سيتمكنون من ذلك بحلول نهاية الصيف".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "ما يمنعنا من توسيع حملة التطعيم حاليا؛ هو عدد جرعات اللقاح.. لدينا جدول زمني.. بين نهاية فبراير وبداية مارس ستتمكن 4 مواقع فرنسية من إنتاج اللقاح".

ودعا ماكرون إلى اليقظة الجماعية حتى تنجح بلاده في مكافحة الفيروس، داعيا إلى الحد من الاختلاط واحترام العزلة حال الشعور بأي أعراض.