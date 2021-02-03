بايدن يوقع قرارات عاجلة تتعلق بالهجرة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع عدد من الأوامر التنفيذية تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، مثلما وقع قرارات سابقة برفع حظر السفر المفروض على دول إسلامية.

ووقع بايدن على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي، مؤكدًا أنها تشمل إصلاحات للسياسة السيئة للإدارة الأمريكية السابقة للرئيس دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي إنه وقع على أوامر تنفيذية لتصحيح مسار الإدارة السابقة فيما يخص ملف الهجرة، موضحًا أن قرارات ترامب كانت تأتي نتائج عكسية.

وأوضح "بايدن" أنه وقع على أمر تنفيذي بإنشاء وحدة العمل الطارئة للم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها قرارات "ترامب"، فضلاً عن قرار للتعامل مع مسببات الهجرة في الولايات المتحدة.