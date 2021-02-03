جنازة مهيبة.. مدينة عراقية تودع مواطناً مصرياً يعيش بها منذ نحو 40 عاماً.. فيديو وصور

أقام أهالي قضاء الفهود، في محافظة ذي قار، جنوب العراق، جنازة مهيبة، وعزاء ضخما، لمواطن مصري توفي هناك، حيث كان يعيش في المنطقة منذ نحو 37 عامًا.

ونعى أهالي قضاء الفهود، على مواقع التواصل الاجتماعي، المصري الراحل "سيد محمد" الذي كان يعيش بينهم، وأوصى بدفن جثمانه في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف، بحسب وكالة "نون" العراقية.

وشارك مئات من أهالي المدينة العراقية، في عزاء ضخم ومسيرة مهيبة لتشييعه من المستشفى الذي توفي به، ونقل جثمانه إلى مثواه الأخير، حتى لا يشعر بوحشة الغربة.

وذكر نشطاء أن سيد محمد المصري يعمل صباغ، وغير متزوج حيث جاء إلى مدينة الفهود في بداية الثمانينيات، ليصبح أحد أبنائها لذلك قرر عدم مغادرتها، رغم سفر جميع زملائه إلى بلدان أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للجنازة الضخمة حيث سار الآلاف لتشييع المواطن المصري، حاملين صوره في مشهد حظى بتفاعل واسع وإشادة كبيرة بالموقف الكريم.

ووثقت اللقطات حزن المشاركين في العزاء والجنازة على "سيد محمد" الذي أصبح واحدًا من أهالي مدينة الفهود وارتبط بذكريات مع السكان، لدرجة أنه أوصى بدفنه في "النجف".