فشل تجربة صاروخ جديد من سبيس إكس.. وفيديو للانفجار

انفجر نموذج أولي لصاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة سبيس إكس لدى هبوطه بعد تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأميركية، الثلاثاء، في تكرار لحادثة دمرت صاروخا تجريبيا سابقا.

وانفجر الصاروخ ستارشيب إس.إن 9 في آخر مراحل هبوطه مثلما دُمر الصاروخ إس.إن 8 قبله.

وكان الصاروخ نموذجا أوليا لصاروخ الأحمال الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وشحنة تزن مئة طن في مهام إلى القمر والمريخ في المستقبل.

ولم يتمكن الصاروخ إس. إن. 9 من إبطاء نفسه بدرجة كافية أو التحرك بشكل عمودي للهبوط.

واصطدمت المركبة بموقع الهبوط بقوة بعد حوالي 6.5 دقيقة من الإقلاع، وانفجرت محدثة كرة من اللهب.

وقال جون إنسبروكر، مهندس التكامل الرئيسي في سبيس إكس، خلال البث الشبكي لإطلاق سبيس إكس: "مرة أخرى، علينا العمل على هذا الهبوط قليلاً".

وأضاف: "لقد حصلنا على الكثير من البيانات الجيدة، والهدف الأساسي- إظهار السيطرة على المركبة في إعادة الدخول دون سرعة الصوت - بدا جيدًا للغاية، وسنأخذ الكثير من ذلك".

وتعمل سبيس إكس على تطوير ستارشيب لنقل الأشخاص والحمولات إلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى.