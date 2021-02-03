رسميًا.. مايوركاس أول مهاجر يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.

ويصبح بذلك"مايوركاس" هو أول أمريكي لاتيني وأول مهاجر يشغل هذا المنصب الحساس، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وصوت 56 من أعضاء مجلس مجلس الشيوخ لصالح مايوركاس مقابل 43 صوتا ضده، وهو أقوى تصويت لمرشحي الرئيس جو بايدن حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ مايوركاس عمله على الفور في التعامل مع ملف الهجرة، حيث وقع جو بايدن على 3 أوامر تنفيذية تتعلق بإصلاح عملية الهجرة، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة.

وأدى الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس، ليبدأ في عمله مباشرة.

وكان مايوركاس يعمل محاميا، وهو أمريكي من أصول كوبية شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.