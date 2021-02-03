المنصة الوطنية للتوظيف.. خطوة عاجلة من السعودية لمواجهة البطالة

أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، وهي منصة إلكترونية تشتمل على قاعدة بيانات لتسجيل طلبات العمل في القطاعين العام والخاص.

ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المقرر أن تصدر الحكومة السعودية تفاصيل إطلاق المنصة وطرق التسجيل والضوابط للراغبين في البحث عن عمل ضمن الوظائف المطروحة.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.

كما ثمن المجلس في مستهل جلسته الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس إستراتيجية تطوير مدينة الرياض.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية.