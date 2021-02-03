أكثر من 103 ملايين إصابة بكورونا على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.

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