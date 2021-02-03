انفجار يعقبه حريق ضخم بموقع تصوير فيلم في لوس أنجلوس.. شاهد

أصيب 3 أشخاص على الأقل خلال انفجار بموقع لتصوير فيلم سينمائي في سانتا كلاريتا بمقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأدى الانفجار في المنطقة إلى اندلاع حريق هائل امتد لنحو فدان كامل، قبل أن يتم إخماده، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بنقل 3 جرحى إلى المستشفى، حيث كانوا في حالة حرجة بعد الحادث الذي جرى في أحد مواقع تصوير الأفلام بلوس أنجلوس.
وتعد منطقة "سانتا كلاريتا" موقع شهير لتصوير كثير من الأفلام في لوس أنجلوس.
ونشرت وسائل إعلامية لقطات من موقع الانفجار وجهود رجال الإطفال في إخماد الحريق بمساندة من الطائرات.
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