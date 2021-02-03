رحيل الفارس المئوي.. كورونا ينهي حياة بطل بريطانيا

فقدت بريطانيا أيقونة الحرب ضد كورونا، السير توم مور، الذي ألهمت شجاعته وأعماله الخيرية الملايين حول العالم، ليموت في معركة خاطفة مع الفيروس الذي تمكن من العجوز ذو المائة عام.

وتوفي بطل الحرب العالمية الثانية الذي جمع عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفى بيدفورد يوم الثلاثاء، بعدما عاد إليها للعلاج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت.

وأصبح الكابتن توم كنزًا وطنيًا واسمًا مألوفًا بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني للخدمات الصحية من خلال المشي 100 لفة في حديقته بإطاره الزيمر - وحصل على لقب فارس لجهوده من قبل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في يوليو الماضي.

وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن السير توم مور.

"نحن ممتنون للغاية لأننا كنا معه خلال الساعات الأخيرة من حياته ؛ هانا وبنجي وجورجيا بجانب سريره ولوسي على فايس تايم. لقد أمضينا ساعات نتحدث معه ونتذكر طفولتنا وأمنا الرائعة. شاركنا الضحك والدموع معا.

"السنة الأخيرة من حياة والدنا كانت رائعة. لقد تجدد شبابه وعايش أشياء لم يكن يحلم بها من قبل."

وقال قصر باكنغهام إن الملكة أرسلت برقية تعزية خاصة، موضحا: "استمتعت جلالة الملكة كثيراً بلقاء النقيب السير توم وعائلته في وندسور العام الماضي".

وأضاف المتحدث أنه كان مصدر إلهام للأمة بأسرها وللآخرين في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الكابتن السير توم مور كان "بطلًا بالمعنى الحقيقي للكلمة" و "لم يصبح مجرد إلهام وطني بل منارة أمل للعالم".

وغردت هيئة الخدمات الصحية: "شكرًا على كل شيء يا سير توم" ، بينما قالت روث ماي ، كبيرة مسؤولي التمريض في إنجلترا إنه "كان نموذجًا لكل ما كان جيدًا في استجابة بلدنا لكورونا".

وقالت إنه "وحد البلد وقدم لنا جميعًا دفعة عندما كنا في أمس الحاجة إليها"، مضيفة: "أنا فخورة بأن هيئة الخدمات الصحية كانت قادرة على تقديم التعاطف والمهارة والتفاني للكابتن السير توم وعائلته عندما كانوا في أمس الحاجة إليها. "

من جانبها، قالت ليز ليس، رئيسة الممرضات في مؤسسة بيدفوردشير للمستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لقد كان شرفا كبيرا لنا رعاية الكابتن السير توم مور.

"نشارك أعمق تعازينا وتعاطفنا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

وقالت المؤسسة الخيرية التي أطلقها في سبتمبر: "بالإضافة إلى توحيد الأمة وإعطاء الأمل عند الحاجة إليه، فقد كان منارة النور لدينا كل يوم.

"لقد كان شغوفًا جدًا برؤية المؤسسة لعالم أكثر تفاؤلاً ومجتمعًا متساويًا وكان فخورًا جدًا بالإرث المتنامي الذي أنشأته باسمه".

وبكى البريطانيون الذين حملوا صور كابتن توم في شرفاتهم وبعض المناطق، فيما انهالت التعازي وكلمات الرثاء على مواقع التواصل الاجتماعي في وداع البطل الملهم.

ولد توماس مور في 30 أبريل 1920 في كيغلي، غرب يوركشاير.

والتحق بمدرسة القواعد وحصل على تدريب مهني في الهندسة المدنية قبل اندلاع الحرب عام 1939 عندما كان عمره 19 عامًا.

وتم تجنيد المراهق في الكتيبة الثامنة، فوج دوق ويلينغتون وتمركز على بعد مئات الأميال من منزله في كورنوال.

وبعد 80 عاما قضى منها سنوات كثيرة في الجيش، تطوع كابتن توم وهو في سن المائة عام ليقوم بمبادرة صغيرة كان لها أثر تاريخي في مواجهة بريطانيا لوباء كورونا.

مشى كابتن توم 100 لفة في حديقة منزله، لدعم المستشفيات التي تكافح المرض القاتل، قبل أن يترجل الفارس في ميدان المعركة ضد الوباء.