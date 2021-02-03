الكويت تبحث إغلاق المطار بسبب زيادة إصابات كورونا

رفعت السلطات الكويتية درجة الاستنفار على خلفية زيادة الإصابات بين المسافرين الذين يصلون إلى مطار الكويت وتظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"، رغم حملهم شهادات تؤكد "سلبية" المسحات.
وقالت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادرها إن اجتماعا حاسما سيعقد يوم الخميس، يضم مسؤولين من وزارة الصحة الكويتية وإدارة الطيران المدني لبحث أهم الآليات والحلول الجديدة لمواجهة تلك الحالات والسيطرة عليها، ومن بينها اتخاذ قرار بشأن إغلاق المطار.
وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن الاجتماع سيبحث مسألة تسريع إجراءات تجهيز مواقع فحص القادمين إلى البلاد من الخارج المتفق على قيام شركات الطيران بتجهيزها.
وذكرت المصادر أن "الوضع ينذر بالخطورة، ماا يستدعي تشديد الالتزام بالاشتراطات، كما حذرت من أن استمرار الأفراح والمناسبات والتجمعات سيعيد البلاد إلى مربع زيادة الاصابات وتفشي الوباء.
وحذّرت من أن الاصابات في ارتقاع، مع كل دقيقة وأن الأمر يدعو إلى وقفة، من قبل المواطنين والمقيمين في الكويت بعد إلغاء قانون غرامة عدم لبس الكمامة.
وبحسب الصحيفة، لم تستبعد المصادر، عودة الكويت إلى وضع اشتراطات صحية، مشددة في حال استمر عدم الالتزام من المواطنين والمقيمين.
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