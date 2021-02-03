معلومات لم يرها أحد.. تصريحات خطيرة من فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان

قال فريق منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، والذي يحقق في منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19" إنهم حصلوا على بيانات "لم يرها أحد من قبل"، موضحين أنهم قد "يصلون حقا إلى نتيجة ما"، ولم يستبعدوا احتمال تسرب الفيروس من مختبر المدينة.

وفي هذا السياق، يؤكد بيتر دازاك، عضو فريق الصحة العالمية الموجود في ووهان، إنهم يحصلون على معلومات جديدة وجيدة، مضيفا "إنها أشياء قيّمة للغاية بدأت في مساعدتنا في النظر في الاتجاهات الصحيحة لهذا الفيروس".

وأضاف دازاك رئيس منظمة إيكوهيلث أليانس، وهي منظمة مستقلة، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن الزيارات الميدانية أسفرت عن معلومات قيمة، خاصة في سوق المأكولات البحرية بووهان، حيث ظهرت أولى الإصابات بكورونا.

وتابع في تصريحاته: "نحن في السوق ننظر حولنا بمفردنا ونطرح الأسئلة، ونلتقي بمديري السوق، ومع البائعين الذين عملوا هناك، وأشخاصا من المجتمع، ونطرح عليهم الأسئلة".

وأشار إلى أن البعثة تحدثت إلى الأشخاص الذين جمعوا عينات من أرضية السوق ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، مضيفا "هذا هو نوع المعلومات التي نحصل عليها مع الناس المعنيين حقا".

وأوضح عضو بعثة الصحة العالمية "أعتقد أن الصين منفتحة ومستعدة للعمل معنا ونحن نشهد ذلك كل يوم".

واستطرد "إنهم يشاركوننا بيانات لم نرها من قبل.. لم يرها أحد من قبل.. يتحدثون معنا بصراحة عن كل مسار ممكن. .نحن حقًا نتجه إلى مكان ما وأعتقد أن كل عضو في الفريق سيقول ذلك".

يأتي ذلك في وقت يزور فيه فريق المنظمة الصحية معهد الفيروسات في ووهان، والذي أثيرت تقارير حول تسرب فيروس كورونا من مختبر تابع له، وهو ما رفضه تأكيده الباحثون.

ويقول دازاك خلال تصريحاته إنهم لم يستبعدوا احتماليه تسرب الفيروس من المختبر، موضحا ""نحن جميعا على علم بالفرضيات المتعلقة بالمشاركة المحتملة للمختبر في هذا الأمر.. وسنطرح بالتأكيد أسئلة حول جميع الجوانب الرئيسية على الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وأكمل خلال تصريحاته "إذا كانت هناك بيانات تشير إلى أي فرضية فنتبع هذه البيانات ونتتبع الدليل الذي يقودنا إليه.. وإذا ما قادنا الدليل إلى سوق المأكولات البحرية.. أو مزرعة للحياة البرية أو سوق للحياة البرية، فسنذهب إلى هناك... إذا قادنا إلى مختبر فسنذهب أيضا إلى هناك.. كل شيء على الطاولة ونحن نتعامل بانفتاح ذهني."

ويرتبط الدكتور دازاك بعلاقة طويلة بمعهد ووهان للفيروسات والباحثين الصينيين، لكنه يرفض القول إن ذلك قد يؤثر على حياده خلال التحقيق.

وأشار إلى أن فريق منظمة الصحة العالمية قد يعثر في النهاية على شيء مرتبط بمنشأ كورونا، مضيفا "سنصل إلى هناك وسنصدر في نهاية هذه المهمة تقريرا يحتوي على بعض المؤشرات حول السيناريوهات الأكثر ترجيحا".

وبحسب دازاك، فحتى لو تم اكتشاف أصل الفيروس الحالي، فإن السلالات المتحورة، تعني أننا "سنعيش مع كورونا إلى الأبد".

وقال في هذا السياق، "إنه أحد الفيروسات التي تنتقل إلى البشر ثم أصبحت متوطنة.. وستظل معنا إلى الأبد"، مضيفا "لكننا سنتعامل مع ذلك.. سيكون لدينا لقاح فعال وسنحصل طريقة للخروج .. قد نقوم بتعديلات على اللقاح."