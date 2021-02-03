ماكرون : فرنسا لا يمكن أن تبدأ باستخدام لقاح كورونا الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى حديث لقناة "تى إف 1" الفرنسية: "اليوم رأينا تقارير حول الفاعلية العالية للقاح "سبوتنيك V". لكننا لا يمكن أن نوزعه فى فرنسا إن لم توجه روسيا طلبا لدخول السوق إلى سلطاتنا".

وأضاف أن الأجهزة الأوروبية والوطنية ستدرس اللقاح من الناحية العلمية فور ورود طلب من المنتج الروسي، وبناء على النتائج ستتم الموافقة عليه أو رفضه.

وشدد ماركون على أن "هذا القرار ليس سياسيا، بل قرار علمى بحت".

ويأتى ذلك بعد أن نشرت مجلة Lancet العلمية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا، والتى أظهرت مستويات عالية من فاعليته ونجاعته، حيث بلغت 91.6%.