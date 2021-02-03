الصحة العالمية تحذر دول العالم من «النزعة القومية» في توزيع اللقاحات

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن النزعة القومية في توزيع لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" تضر الجميع، موضحا أن ضعف التعاون بين دول العالم يمثل عقبة أمام وصول اللقاح لباقي البلدان.
وقال مدير الصحة العالمية في مقالة بمجلة فورين بوليسي "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح.. لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".
وتابع أدهانوم "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".
وفي وقت سابق، قال مدير المنظمة إن التحكم في انتشار فيروس كورونا حاليا، يحمي الأرواح، ويقلل فرص تكاثر المرض ومن ثم منع انتشار سلالات جديدة، ويساعد على ذلك استمرار فعالية اللقاحات الموجودة.
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