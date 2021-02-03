جدة - نرمين السيد - وأشارت الحركة فى بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التى تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص فى ميانمار، فى حصيلة هى الأعلى فى جنوب شرق آسيا.
وقال البيان: "نرفض الانصياع لأية أوامر من النظام العسكرى غير الشرعى الذى أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف 70 مستشفى فى ميانمار عن العمل احتجاجا على الانقلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.