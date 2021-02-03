توقف 70 مستشفى فى ميانمار عن العمل احتجاجا على الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحركة فى بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التى تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص فى ميانمار، فى حصيلة هى الأعلى فى جنوب شرق آسيا.

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأية أوامر من النظام العسكرى غير الشرعى الذى أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".