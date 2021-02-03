فريق تحقيق الصحة العالمية يزور مختبرا للفيروسات فى ووهان

جدة - نرمين السيد - وقال بيتر داسزاك، عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس "أتطلع إلى يوم مثمر للغاية ومقابلة أشخاص بارزين هنا وطرح جميع الأسئلة المهمة التى يجب طرحها". وكان المعهد محورا لعدد من نظريات المؤامرة التى تزعم أن تسربا فى المختبر تسبب فى أول انتشار لفيروس كورونا بالمدينة فى نهاية عام 2019.

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