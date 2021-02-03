الصحة العالمية: النزعة القومية فى توزيع لقاحات كورونا تضر الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مقالة بمجلة "فورين بوليسى"، أنه "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبى قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".
واكد أن "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدى إلى استمرار المرض والوفيات التى لا داعى لها فحسب، بل سيؤدى أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة".
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