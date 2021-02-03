انفجار صاروخ جديد أثناء تجربة إطلاق بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" فأن الانفجار جاء بعد محاولة هبوط تسببت فى تعطل المحرك عن العمل، حيث أنه بعد عملية إقلاع مثالية فى مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق فى الجو، ثم أغلق محركاته للهبوط.

وأضافت ان أحد المحركات تعطل عن إشعال شرارة واشتعلت النيران فى صاروخ (ستارشيب إس إن 9) بعد حوالى ست دقائق ونصف من الإقلاع مشيرة إلى أن الصاروخ تحطم بعد ذلك فى طريق عودته إلى الأرض تمامًا مثل النموذج الأولى لصاروخ (إس إن8) الذى تم إطلاقه فى ديسمبر الماضي.

وكان النموذج الأولى لصاروخ ستارشيب صعد سابقًا إلى ارتفاع حوالى 12.5 كيلومتر.