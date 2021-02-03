مدير الصحة العالمية: النزعة القومية في توزيع لقاحات كوفيد-19 تضر الجميع

قال مدير الصحة العالمية تيدروس أدناهوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، إن النزعة القومية في توزيع لقاحات كوفيد-19 تضر الجميع.

وذكر في مقالة مع مجلة "فورين بوليسي"، "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".