الداخلية التركية: 79 من موقوفي أحداث الجامعة ”أعضاء في تنظيمات إرهابية”

ذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن "79 من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب بجامعة بوغازيتشي في اسطنبول، هم أعضاء في تنظيمات إرهابية".

وأشار صويلو إلى أن "المحتجين كانوا على وشك اقتحام مكتب رئيس الجامعة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتوقيفهم"، مؤكدا "توقيف 108 أشخاص إثر الحادثة، بينهم 101 من خارج الجامعة".

وأفاد وزير الداخلية بأن "79 من الموقوفين، هم أعضاء في تنظيمات إرهابية، مثل جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري (DHKP/C)، والحزب الشيوعي التركي/ المؤتمر الماركسي-اللينيني (TKP/ML)".

في الجهة المقابلة، علق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، على هذه الأحداث، وشدد على أن "الرد العنيف على احتجاجات طلاب جامعة البسفور المعترضين على تعيين رئيس لجامعتهم بقرار رئاسي غير مقبول وغير مبرر"، مشيرا إلى أن "التطورات الأخيرة في جامعة البوسفور تقلق الجميع".

ولفت باباجان إلى إلى أن "السياسات الداخلية التي أوجدتها الحكومة من خلال الاستقطاب والتضارب، بدأت في إلحاق ضرر كبير بالبلد"، معتبرا أن "الحكومة التي لا تستطيع حل أي من مشاكل البلاد، تشغل الشعب بالكامل من خلال الأعمال العدائية".

وشهدت جامعة "بوغازيتشي" احتجاجات عقب تعيين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة، مطلع العام الحالي.