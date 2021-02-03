لا نعمل لديكم.. تصريح قوي من السفيرة الأمريكية في لبنان

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت بشأن موقف بلادها من تشكيل الحكومة والمفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن ​السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، قولها أمام أحد المسؤولين الذين التقت بهم أخيرا إن ​الولايات المتحدة​ "دولة مؤسسات واستراتيجيات، وبالتالي فإن جوهر سياساتنا ثابت ولكن المقاربات هي التي تتبدّل"، داعية إلى "الإسراع في إنجاز ​الترسيم​ الحدودي بالترافق مع استلام​ الإدارة الأمريكية​الجديدة​ مهامها، وذلك من خلال تفعيل مفاوضات الناقورة" لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

أما في ما يخص ​الأزمة​ السياسية، فقد اعتبرت شيا، حسبما نقل عنها، أنه يجب الاستعجال في تشكيل ​الحكومة​، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو "شأن داخلي ولا تتوقعوا منا أن نشكل نحن حكومتكم"، لافتة إلى أن "بعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين يفترضون أننا نعمل عندهم، وأنهم هم الذين يرسمون سياستنا، إلى درجة أن هذا الأمر أصبح موضع تندّر من قِبل الدبلوماسيين المعنيين بدائرة ​لبنان وسوريا​ في الخارجية الأمريكية، خصوصًا عندما كان هذا البعض يقرّر بالنيابة عنا العقوبات ويختار توقيتها، ويحدد أسماء الشخصيات التي ستعاقَب ويستبعد أخرى".

وأوضحت شيا أن "الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو ​بايدن​ تحتاج إلى وقت لترتيب أمورها"، متوقفة عند تراجع عدد موظفي​ وزارة الخارجية​ من 18 ألف موظف إلى 13 ألفًا خلال الفترة السابقة وهذا من شأنه أن ينعكس على وتيرة الاهتمام ببعض الملفات".