زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب تشيلي

أعلن مركز التحذير من تسونامي الأمريكي، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة في البحر جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي. وأوضح المركز أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا) وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء.

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