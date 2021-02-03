الصحة المكسيكية تعتمد لقاح "سبوتنيك V" في الحالات الطارئة

قال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز جاتيل، اليوم /الأربعاء/ إن السلطات الطبية في بلاده سمحت باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه في الحالات الطارئة.
وأضاف لوبيز جاتيل، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"،: "أن السلطات الطبية سمحت باستيراد واستخدام لقاح سبوتنيك V، في الحالات الطارئة.مشيرا إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون، توقيع العقد مع الجانب الروسي حول ذلك.
وقال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق، إن عملية توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، قد تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.
يذكر أن أكثر من 50 دولة قدمت طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح، حيث أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية.
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