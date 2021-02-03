مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في انفجار بأفغانستان

قُتل شرطي وأصيب 3 آخرين؛ إثر انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الأفغانية، كابول.



وقال مسؤولو الأمن الأفغان- حسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن الانفجار استهدف سيارة شرطة من طراز "رانجلر".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه النائب الأول للرئيس "أمر الله صالح" مسؤولية تأمين العاصمة كابول.