قُتل شرطي وأصيب 3 آخرين؛ إثر انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الأفغانية، كابول.
وقال مسؤولو الأمن الأفغان- حسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن الانفجار استهدف سيارة شرطة من طراز "رانجلر".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه النائب الأول للرئيس "أمر الله صالح" مسؤولية تأمين العاصمة كابول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في انفجار بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.