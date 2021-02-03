قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية بـ ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و237790 حالة بعد تسجيل 9705 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت البيانات أيضا زيادة عدد الوفيات بواقع 975 وفاة ليصل إجماليها في البلاد إلى 58956 وفاة.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد أعلنت أمس، الثلاثاء، تسجيل 6114 إصابة جديدة و861 حالة وفاة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا ستستخدم لقاح سبوتنيك الروسي لو اجتاز اختبارات الفاعلية والأمان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت ميركل أن ألمانيا منفتحة على التعامل مع كل اللقاحات شرط فاعليتها وسلامتها.

يأتي ذلك بعدما أعلنت مجلة "لانسيت" الطبية العالمية المرموقة، أن لقاح فيروس كورونا الروسي "Sputnik V " فعال بنسبة 91.6٪ ضد أعراض فيروس كورونا.

وأكدت المجلة أن اللقاح سوبتيك فاعل بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة، وفقًا لتحليل مؤقت لبيانات المرحلة الثالثة التجريبية التي نشرت في المجلة الطبية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، الإثنين، أنهما ستكثفان عمليات تسليم لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهدتا بإرسال ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية في الربيع.

وتواصل شركتا فايزر وبايونتك العمل على زيادة عمليات التسليم بدءًا من منتصف فبراير، مما يضمن توفير الكمية الكاملة من جرعات اللقاح في الربع الأول.