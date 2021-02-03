المكسيك تعتمد لقاح سبوتنيك فى الحالات الطارئة

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الصحة المكسيكى، هوجو لوبيز جاتيل، اليوم الأربعاء، إن السلطات الطبية فى بلاده سمحت باستيراد اللقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه فى الحالات الطارئة.
وأضاف لوبيز جاتيل، خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "روسيا اليوم": أن الخطوة التالية يجب أن تكون، توقيع العقد مع الجانب الروسى حول ذلك.
يذكر أن أكثر من 50 دولة قدمت طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح، حيث أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية.
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