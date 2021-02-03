روحانى: نلتزم بالاتفاق النووى حال عودة الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وكانت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران قد أعلنت فى عام 2015 عن تحقيق خطة عمل شاملة مشتركة.
ونص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووى، إلا أن الصفقة فى شكلها الأصلى لم تستمر حتى ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة فى مايو 2018، انسحابًا أحادى الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
بدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجى لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية فى 5 يناير 2020.
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