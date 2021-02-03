بريطانيا تزف بشرى سارة عن لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أشارت تقديرات مؤسسة "مورجان ستانلى" المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق "فايزر" لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها فى عام 2021 فقط، إلى جانب 975 مليون دولار ستحصدها من ذات المصدر هذا العام.

كذلك توقع محللو "مورجان ستانلى" أن تجمع "فايزر" 9.3 مليار دولار من بيعها للقاح المضاد لـ"كوفيد 19"، كأرباح مجمعة فى العامين التاليين 2022 و2023.