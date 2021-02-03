فقدان ثلاثة من رجال إطفاء خلال إخماد حريق في كراسنويارسك

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن 3 من عناصر الإطفاء فقدوا، أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع، في مستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.
وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "تاس" اليوم: "تم فقدان الاتصال بمجموعة في خدمة الحماية من الغاز والدخان تتكون من ثلاثة أشخاص".
وأشار المصدر إلى أن، الاتصال انقطع مع رجال الإطفاء المذكورين منذ حوالي ساعة.
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