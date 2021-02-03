الكابينت يناقش اليوم الملف النووي الإيراني

يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الكابينت، جلسة خاصة لمناقشة الملف النووي الإيراني، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الكابينت يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة مواصلة إيران في تطبيق مشروعها النووي.

وقالت القناة، إن انعقاد الكابنيت، يأتي لأول مرة منذ تنصيب الرئيس بايدن، وفي ظل تخوفات إسرائيلية، من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران

وبحسب السابعة، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تبدأ أي مباحثات مع إيران، حتى تستجيب وتطبق كافة الالتزامات بالاتفاق النووي.

ولفتت القناة الى أن رئيس الموساد يوسي كوهين، سيتوجه إلى واشنطن في الأيام القريبة القادمة، وسيكون أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بالرئيس بايدن.

يشار الى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على إدارة بايدن، للتأثير على بلورة اتفاق نووي جديد مع إيران، يشمل قيودا على برنامجها النووي، والحد من تأثيرها في الشرق الأوسط.