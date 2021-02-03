هيئة الزلازل ترصد هزتين أرضيتين قبالة سواحل كامتشاتكا شرقي روسيا

رصد خبراء الزلازل بموسكو، اليوم /الأربعاء/ هزتين أرضيتين بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.
وقالت هيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "الهزة الأرضية الأكثر قوة تم رصدها فجر اليوم، في المحيط الهادئ على بعد 129 كلم جنوب شرقي مدينة أوست كامتشاتسك.مضيفة أنه بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر، وكانت على عمق 59 كيلومترا.
وتابعت :"أما الهزة الثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي لموسكو، قرب السواحل الغربية لشبه الجزيرة في خليج شيليخوف، حيث بلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 6 كيلومترات".
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