الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن التأثير السلبي الكبير لفيروس كورونا "كوفيد-19" على تشخيص وعلاج مرض السرطان في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال الدكتور أندريه إلباوي، من قسم الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إنه منذ أكثر من عام حينما بدأت أزمة فيروس كورونا، كان تأثيرها على رعاية مرضى السرطان صارخا، حيث "تعطلت خدمات السرطان جزئيا أو كليا بسبب الجائحة لدى 50% من الحكومات التي توفر هذه الخدمات".

وأضاف أن "التأخير في التشخيص أمر شائع، حيث زادت الانقطاعات عن العلاج أو التخلي عنه بشكل كبير"، لافتا إلى أن هذا من المحتمل أن يكون له تأثير في العدد الإجمالي لوفيات السرطان في السنوات المقبلة.

وأوضح إلباوي أن المتخصصين في الرعاية الصحية يتعرضون لضغوط كبيرة لتقديم الخدمات، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في البحث والتسجيل في التجارب السريرية.

وأشار الطبيب بمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول الغنية تمكنت من مواجهة آثار الجائحة، بما في ذلك هولندا، حيث وُضعت برامج خاصة لتسريع الوصول إلى تشخيص السرطان وعلاجه لمن تظهر عليهم الأعراض.

واستطرد: "نحن نقدر أن تتم مراعاة مرضى السرطان في هذه التجارب السريرية لأن الأدلة أظهرت أن مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بسبب انخفاض المناعة لديهم".