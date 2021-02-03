تطور خطير.. إلقاء مئات اللقاحات في الزبالة بعد تراجع الإقبال عليها بإسرائيل

أفاد مسؤولون في صناديق المرضى في إسرائيل بأن تراجعًا حصل في الإقبال على تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا تسبب بإلقاء مئات اللقاحات إلى سلّة المهملات جراء انتهاء صلاحيتها.
وقالت مديرة حملة التطعيم في صندوق المرضى العام (كلاليت)، كيلانيت كاي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نرى تباطؤا ملموسًا في وتيرة تلقي التطعيمات فنحن جاهزون لتطعيم 100 – 120 ألف شخص يوميًا، لكن في اليومين الأخيرين نطعم نصف هذا العدد يوجد انخفاض بنسبة 50%".
وأضافت كاي: "ندعو وزارة الصحة إلى أن تسمح لنا بتطعيم كافة الفئات العمرية، وكل من يرغب بتلقي التطعيم".
وفي حال عدم موافقة وزارة الصحة على تطعيم كافة الفئات العمرية، قالت كاي إنه "نبذل جهودًا كي لا نلقي بلقاحات، وقد تم تطعيم قرابة ثلاثة ملايين شخص ونسبة اللقاحات التي تلفت ضئيلة جدا، وذلك بفضل إدارة لوجستية حريصة للغاية والعمل الذي تنفذه طواقم ميدانية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الإصابات بالفيروس في "إسرائيل" مرتفعة وفرض الإغلاق الذي لا تظهر نهايته في الأفق.
فيما قال المنسق الحكومي لمكافحة انتشار كورونا نحمان إيش، إنه "من الممكن أن يتم مستقبلا إعطاء جرعة إضافية ثالثة من لقاح كوفيد-19 تلائم الطفرات الجديدة".
وأوضح إيش، أن هذا الاحتمال لا يزال غير قائم حتى الآن، لكن بسبب تزايد طفرات الوباء فإن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس هذه الإمكانية بالفعل.
وحول ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى، قال إنه "لا معلومات كافية تثبت الأمر، ولذلك نحن نوصي بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد حتى بين الذين تلقوا اللقاح".
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