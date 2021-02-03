نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصحية بالصين، بيانًا أوضحت فيه أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وشهدت الصين، تراجعًا في عدد الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بلغ 89619 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.