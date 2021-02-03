بايدن يطوى صفحة ترامب و يلغى الفصل بين عائلات المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن توجيهات بايدن تهدف إلى تشكيل فريق عمل مشترك لجمع شمل العائلات التى فرقتها حملة "عدم التسامح" التى أطلقها ترامب على الحدود.
وبموجب أوامر بايدن التنفيذية، سيتم تشكيل فريق عمل لمحاولة لم شمل 600 إلى 700 طفل ما زالوا منفصلين عن عائلاتهم.
وقال بايدن من المكتب البيضاوى أثناء توقيعه الأوامر التنفيذية: "الأمر يتعلق بكيفية أن تصبح أمريكا أكثر أمانًا وأقوى ازدهارًا عندما يكون لدينا نظام هجرة عادل ومنظم وإنسانى".
وفى محاولة لردع الهجرة غير الشرعية، فصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما لا يقل عن 5500 طفل عن البالغين على طول الحدود بين عامى 2017 و2018.
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