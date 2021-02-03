تعيين مهاجر كوبي وزيرا للأمن الداخلي فى الولايات المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيرا للأمن الداخلي، ليصبح أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تعنى بقضايا الهجرة والحدود.
وتأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتورا مقابل 43 في وقت وقع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاما، وصل إلى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأفادت شبكة "NBC" بأن أحد الأوامر يقضي بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقا".
وقال بايدن للصحفيين عقب توقيعه الأوامر التنفيذية إنه لا يضع قانونا جديدا، ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".
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