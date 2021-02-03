اليونيسيف تشيد بتجربة سلطنة عُمان في تنشئة الطفل

أشاد تيد شيبان، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة سلطنة عُمان في مؤسسات تنشئة الطفل "دور الحضانات" من حيث الإجراءات التشغيلية التي تم الأخذ بها بعد قرار إعادة فتحها خلال جائحة كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية ليلى بنت أحمد النجار، في مسقط.

وتم خلال اللقاء الحديث حول وثيقة الإجراءات التشغيلية الموحدة والخطة التنفيذية لإعادة فتح دور الحضانات، وما نفذته وزارة التنمية الاجتماعية العُمانية بالتعاون مع الجهات الأخرى الشريكة من برامج تدريبية للعاملين في هذه المؤسسات، لضمان سير هذه الإجراءات وفقًا للاشتراطات الواردة في الوثيقة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الرصد والمتابعة والتقييم في مختلف محافظات السلطنة التي تحرص على إجراء زياراتها الميدانية لدور الحضانات للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية خلال اللقاء، أهمية التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة الدولية في مختلف الجوانب التي تُعنى بقطاع الطفولة في عُمان وسبل تعزيزها.

وفي إطار زيارة المدير الإقليمي بـ "اليونيسيف" لسلطنة عُمان، التقى أيضًا وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك مع المنظمة فيما يتعلق بالمجال الصحي وسبل تطويره.

وثمن "شيبان" خلال اللقاء جهود عُمان المبذولة في مجال التعاون الدولي، ومن جانبه ثمن "السعيدي" جهود المنظمة بالسلطنة وفي المنطقة.