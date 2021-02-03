على عكس المقرر.. مصادر تكشف: حمدوك لن يعلن تشكيلة الحكومة السودانية غدا

أفادت مصادر سودانية بأن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك لن يعلن تشكيلة الحكومة السودانية غدا كما كان مقررا، حسبما نقلت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان حمدوك قد تسلم، مساء الاثنين، قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

وقرر مجلس الشركاء، الذي يضم أطراف السلطة، تكوين الحكومة الجديدة الخميس، وهو ما تستبعده مصادر متطابقة في ظل الخلافات بين فصائل الجبهة الثورية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "تسلم حمدوك من قوى الحرية والتغيير قائمة ترشيحات لـ 17 وزارة".

وسلم حزب الأمة القومي قائمة ترشيحاته لـ 4 وزارات لرئيس الوزراء، فيما لم تفعل الجبهة الثورية حتى الآن، وتتحدث تقارير صحفية عن خلافات بين مكونات بشأن تقاسم الوزارات.

وأعطى اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية، الأخيرة 25% من السُّلطة التنفيذية وهو ما يعادل 7 وزارات في التشكيل الجديد.

وقال عضو لجنة الترشيحات في الائتلاف الحاكم، إبراهيم الشيخ: "إن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابه البلاد والتأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية".

وأشار إلى أن ترشيحات الحرية والتغيير "عبّرت إلى مدى بعيد عن التنوع والتعدد في البلاد".