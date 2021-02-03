وزير إسرائيلي: أمريكا لن تهاجم إيران وسنضطر للعمل بشكل مستقل لإزالة الخطر

قال وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن "واشنطن لن تهاجم البرنامج النووي الإيراني"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية" بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف تساحي هنجبي أنه "سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها، أو تتصالح مع جمهورية إسلامية مسلحة نوويا".

وقال وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي لقناة "كان": "لن تهاجم الولايات المتحدة المنشآت النووية في إيران أبدا".

وأضاف: "على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة هذا الخطر".

وحول نظرته المستقبلية لهذا الموضوع، أوضح هنجبي: "من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل (سوى مهاجمة إيران عسكريا)..آمل أنه عندما تواجه قيادتنا هذه المعضلة، فإنها لن تقبل ذلك (إيران مسلحة نوويا)".

ولفت تساحي هنجبي إلى أن الإيرانيين أثبتوا أن لديهم قدرة "محدودة للغاية"، في الانتقام من إسرائيل.